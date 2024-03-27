У Європолі вкрали секретні документи з даними керівників відомства: що про це відомо

Деякі з втрачених документів були виявлені завдяки мешканцю Гааги.

В Європолі загадково зникли конфіденційні дані вищих посадових осіб відомства. Через це була спровокована криза в поліцейському управлінні ЄС. Зараз цей інцидент розслідується.

Про це повідомляє Politico.

Як стало відомо, конфіденційні дані, які зникли, повинні були перебувати під замком у безпечній камері зберігання всередині штаб-квартири Європолу в Гаазі.

Видання пише, що друковані особові справи виконавчої директорки Європолу Кетрін Де Болле та інших високопосадовців зникли ще до вересня минулого року.

“6 вересня 2023 року директорат Європолу повідомили про зникнення особистих документів кількох співробітників”, — пише видання.

Вже згодом, після перевірки всіх записів європейська поліція виявила “додаткові відсутні файли”.

“Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особових справ співробітників є серйозним інцидентом з порушенням безпеки та особистих даних”, — йдеться у записці, опублікованій на внутрішній системі дошки оголошень і датованій 18 вересня.

За словами експрацівників Європолу, з якими поспілкувалося видання, деякі з втрачених документів були виявлені завдяки мешканцю Гааги, який знайшов їх у громадському місці та приніс до місцевого відділення поліції.

Особисті файли належали виконавчому директору Європолу Катрін Де Болле та трьом її заступникам. Після цього керівника відділу кадрів агентства відправили «у адміністративну відпустку».

Крім того, зниклі файли можуть містити інформацію про заявку на роботу чиновника, відповідне навчання, дати народження, сімейний стан, дітей, поточну адресу та іншу типову інформацію, що зберігає відділ кадрів.

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