У Єврораді заговорили про приймання нових членів до ЄС, але з датою погодилися не всі лідери країн

Шарль Мішель закликає ЄС бути готовим до нових членів до 2030 року.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запропонував встановити цільову дату для ЄС, щоб серйозно підійти до приймання нових членів, оскільки Україна та інші претенденти наполягають на пожвавленні дебатів про розширення, що зайшли в глухий кут.

Про це йдеться у bloomberg.

"Я вважаю, що ми з обох сторін повинні бути готові до розширення до 2030 року", — заявив Мішель під час стратегічного форуму в Словенії, додавши, що лідери ЄС обговорять цю тему на своїх наступних самітах.

Мішель сказав, що лідери оберуть позицію щодо відкриття офіційних переговорів про приєднання з Україною та Молдовою, а також знову обговорюватимуть перспективи Боснії.

Bloomberg також нагадує, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Західних Балкан в Афінах, головною темою розмови було розширення.

Дебати стають дедалі гострішими, оскільки ЄС прагне притупити зусилля Росії мати вплив у регіоні, але вони також залишаються досить чутливими всередині блоку через складну історію претендентів і тому, що це призведе до значних бюджетних компромісів.

"Давайте будемо чесними, іноді ми використовували — можливо, зловживали — відсутність прогресу майбутніх держав-членів, щоб уникнути власного домашнього завдання, нашої власної готовності. Тепер ми повинні серйозно поглянути на здатність ЄС приймати нових членів", — додав він.

Мішель сказав, що лідери обговорять, чи дозволити кандидатам почати брати участь у відбіркових засіданнях ЄС після того, як вони виконають певні вимоги до членства.

Дрітан Абазович, прем’єр-міністр Чорногорії, розкритикував цілі Мішеля, сказавши, що "2030 рік, зокрема для Чорногорії, надто далеко". Він додав, що інтеграція країн Західних Балкан є питанням безпеки та майбутнього економічного розвитку.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в найближчі кілька місяців ЄС "пройде через двосторонній рух" із "безумовно, інституційними змінами" як для глибшої інтеграції, так і для розширення, "особливо до Західних Балкан".

"Ризик полягав би в тому, щоб зробити те, що ми робили раніше: тобто думати про процес розширення, не продумуючи реформу. Я можу легко засвідчити, що для Європи з 27 членами досить важко досягти прогресу в важливих питаннях — і це не стане легше з 32 або 35 членами, якщо не сказати більше".

Він додав, що однією з можливостей є "багатошвидкісна" Європа з різними партнерствами між різними групами членів.

Тим часом країни ЄС можуть будь-якої миті закрити всі кордони з Білоруссю. Зокрема, міністри внутрішніх справ Польщі та країн Балтії погодили умови, за яких закриють кордон із РБ.

Нагадаємо, 17 серпня президент України повідомив, що підписав важливий закон про чесний відбір суддів Конституційного суду, який наблизить Україну до вступу до ЄС.

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