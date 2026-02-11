ЄС хоче заборонити криптовалютні операції з Росією / © pixabay.com

Європейський Союз розглядає можливість запровадження повної заборони на криптовалютні операції з Росією.

Про це йдеться у внутрішньому документі Європейської комісії, з яким ознайомилося видання Financial Times.

У Брюсселі вважають, що чинні обмеження проти окремих криптоплатформ не дають очікуваного ефекту. Росія, за оцінками Єврокомісії, використовує цифрові активи для обходу санкцій та фінансування війни проти України.

У ЄС пропонують заборонити будь-які зв’язки з російськими постачальниками криптоактивів. Обмеження також можуть поширитися на платформи обміну та переказу цифрових валют.

«Ми бачимо необхідність у повному розриві криптовалютних зв’язків з Росією для ефективності санкцій», — йдеться в одному з робочих матеріалів Єврокомісії.

Мета таких кроків — перекрити альтернативні фінансові канали, які дозволяють Росії здійснювати зовнішні розрахунки. У Єврокомісії наголошують, що криптовалюти дедалі частіше використовуються для закупівлі товарів військового призначення.

Торік ЄС уже запровадив 19-й пакет санкцій, який частково обмежив криптовалютні операції з РФ. Однак у Брюсселі визнають, що цих заходів недостатньо.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше представила проєкт 20-го пакета санкцій. Він передбачає посилення обмежень у фінансовому секторі, енергетиці та торгівлі.

На тлі санкційних дискусій світовий крипторинок демонструє спад. Загальна ринкова капіталізація криптовалют з кінця січня зменшилася майже на 468 млрд доларів. Біткоїн напередодні опускався до рівня близько 75 тисяч доларів, що стало найнижчим показником за останні місяці.

Експерти зазначають, що посилення регуляторного тиску може додатково вплинути на ринок цифрових активів. Водночас у ЄС підкреслюють, що пріоритетом залишається безпека та ефективність санкцій.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз уперше запропонував включити до санкційного списку порти, розташовані за межами ЄС, які обслуговують постачання російської нафти.

Ми раніше інформували, що доходи Росії від експорту нафти й газу обвалилися до небачених роками мінімумів.