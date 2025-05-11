Північний потік - 2 / © Associated Press

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Європейські країни погрожують остаточно заблокувати роботу «Північного потоку-2«, якщо Кремль не погодиться на запропоноване 30-денне перемир’я.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання пише, що під час саміту європейських лідерів у Києві 10 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: окрім остаточного блокування «Північного потоку-2», Євросоюз також подвоїть кількість суден у санкційному списку за перевезення російської нафти, як це вже зробила Велика Британія.

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Країни Європи прагнуть скористатися заявою президента Трампа, який зазначив, що Вашингтон запровадить санкції проти будь-якої сторони конфлікту, яка відмовиться від 30-денного перемир’я. У Білому домі наголосили, що це перемир’я має стати початком тривалого припинення вогню та стартом мирного врегулювання конфлікту.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявляв, що Кремль порушував питання відновлення «Північного потоку» під час переговорів з адміністрацією Трампа. Водночас роботу газопроводу блокують країни Європи, які вимагають припинення вогню.

Європейські чиновники повідомили виданню, що фон дер Ляєн у п’ятницю обговорила можливість санкцій проти «Північного потоку-2» з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем під час його візиту до Брюсселя. Для ухвалення такого рішення потрібна згода всіх країн-членів Євросоюзу. Цей крок буде окремим від нового пакету санкцій і реалізується лише в разі, якщо Кремль відмовиться продовжувати режим перемир’я з Україною.

Раніше повідомлялося, що США та Росія ведуть переговори про відновлення постачання російського газу до Євросоюзу.

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Ми вже інформували, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка незабаром залишить свою посаду, заявила, що перезапуск «Північного потоку-2» не відбудеться.