У Євросоюзі заявили про появу нової загрози безпеці: це не Росія

Євросоюз

На тлі змін у політиці США та окремих позицій країн Євросоюзу може виникнути нова загроза європейській безпеці.

Про це заявив депутат Європарламенту від Литви Дайнюс Жалімас у програмі «Європейський простір» з Юрієм Фізером на Еспресо.

«Європейський Союз фактично вже відмовився від роботи у звичному режимі щодо Росії. Він розбудовує стратегічну автономію, наприклад, взяв на себе чітке зобов’язання припинити всі поставки енергоносіїв з Росії до 2027 року. Тож такий консенсус справді існує. Більше того, Європарламент регулярно повертається до таких питань, як заморожені російські активи. Навіть якщо окремі ініціативи не знаходять підтримки в інших інституціях, заморожені російські активи мають бути використані для потреб України. Тому я не думаю, що хтось нині серйозно розглядає можливість повернення до звичних відносин з РФ», — зазначив Жалімас.

Водночас, за його словами, існує ще один виклик — політика США, зокрема адміністрація Дональда Трампа. Окремо він згадав і ситуацію в Угорщині, де простежуються ознаки співпраці з Росією на підтримку Віктора Орбана.

«Ми маємо усвідомлювати, що якщо подібні адміністрації і надалі залишатимуться при владі, може виникнути ще одна загроза нашій безпеці — європейській безпеці — з боку Сполучених Штатів Америки», — наголосив Жалімас.

