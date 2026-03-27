У Євросоюзі заявили, що Росія допомагає Ірану вбивати американців

Прапори Ірану та РФ

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія надає допомогу Ірану, яка включає передачу розвідувальних даних для ударів по американських цілях на Близькому Сході.

Про це повідомляє Politico.

За словами дипломатки, йдеться не лише про інформаційну допомогу, а й про військову підтримку, яка безпосередньо впливає на безпекову ситуацію в регіоні.

«Ми бачимо, що Росія допомагає Ірану розвідувальною інформацією, щоб завдавати ударів по американцях, вбивати американців», — заявила Каллас.

Вона додала, що Москва також постачає Тегерану ударні безпілотники.

«Росія також надає Ірану безпілотники, щоб той міг атакувати сусідні країни, а також військові бази США», — наголосила дипломатка під час спілкування з журналістами на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

У Politico звернули увагу, що після початку військових ударів США та Ізраїлю по Ірану вже загинули 13 американських військових.

Каллас підкреслила, що така взаємодія між Москвою та Тегераном демонструє ширший контекст загроз і пояснює необхідність подальшого тиску на Кремль.

За її словами, події на Близькому Сході та війна в Україні мають взаємозв’язок.

«Якщо Америка хоче, щоб війна на Близькому Сході припинилася, щоб Іран припинив на них нападати, вона також має чинити тиск на Росію, щоб та не могла їм у цьому допомагати», — закликала вона.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував звернення до диктатора Путіна, у якому висловив вдячність за підтримку та натхнення у поточному військовому протистоянні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що боєприпаси та засоби ППО, які були призначені для України, можуть бути відправлені на Близький Схід, де триває війна проти Ірану.