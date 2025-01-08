У Євросоюзі обійдуться без російського газу завдяки родовищу в Чорному морі — Reuters

Румунія після початку експлуатації родовища стане найбільшою газовидобувною країною в Євросоюзі.

У Європейському Союзі вирішили до 2027 року повністю відмовитись від російського газу, замінити який допоможе видобуток із румунського родовища в Чорному морі. Австрійська компанія OMV, яка розробляє глибоководне родовище Neptun Deep, підписала перший договір на експорт газу до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох осіб, знайомих із угодою.

Покупцем газу буде німецька компанія Uniper, яка за п'ять років придбає 1,7 млрд кубометрів газу.

Запаси газу, що видобуток якого на румунському шельфі в Чорному морі має розпочатися 2027 року, оцінюють в 100 млрд кубометрів (при відкритті в 2012 році повідомлялося про 42-84 млрд). Це одне з найбільших родовищ газу в ЄС, а Румунія після початку його експлуатації стане найбільшою газовидобувною країною в Євросоюзі.

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За оцінками, у період пікового видобутку виробництво на Neptun Deep становитиме близько 8 млрд кубометрів протягом 10 років. У результаті видобуток газу в Румунії зросте майже вдвічі. Газовидобувні компанії вбачають значний потенціал нових відкриттів у румунському секторі Чорного моря, де запаси оцінюються у 200 млрд кубометрів.

Оператором родовища є компанія OMV Petrom, контрольний пакет якої належить OMV, а румунській держкомпанії Romgaz - 20,7% (самим родовищем компанії володіють навпіл).

Повідомлення про перший контракт на постачання газу з Neptun Deep з'явилося через тиждень після того, як припинився транзит російського газу до європейських країн через Україну, яка відмовилася продовжувати контракт, що минув у 2024 році.

Із п'яти довоєнних маршрутів експорту газу до Європи у "Газпрому" залишився лише один - "Турецький потік".

Сукупні поставки російського трубопровідного газу до Європи 2024 року становили 32,1 млрд кубометрів. Українським маршрутом 2024 року до Європи надійшло 15,4 млрд (це близько 5% європейських потреб). Таким чином, після припинення українського транзиту “Газпром” втратить приблизно половину експорту до Європи.

До війни експорт російського газу до Європи перевищував 150 млрд кубометрів, а договір з Україною передбачав прокачування 40 млрд кубометрів на рік.

Після повномасштабного вторгнення 2022 року Кремль спробував “заморозити Європу”, щоб покарати за підтримку України та санкції проти Росії.

У відповідь європейські країни стали переключатися на інших постачальників. До 2027 року ЄС вирішив повністю припинити імпорт трубопровідного газу із Росії.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії повідомили, що припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою, що сталося зранку 1 січня, не вплинуло ані на енергетичну безпеку країн ЄС, ані на споживчі ціни на ринку.

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