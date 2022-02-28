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У Євросоюзі очікують, що запит України про невідкладне членство надійде найближчим часом

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За словами європейського дипломата, заявка про невідкладне приєднання України до ЄС на завершальній стадії.

В ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати членство у Союзі надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

Про це повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець, пише "Інтерфакс Україна". Він захотів залишитися анонімним.

"Нам відомо про це. Вчора я безпосередньо сім чи дев'ять разів розмовляв із міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії. Я очікую, що, найімовірніше, ми її отримаємо найближчим часом, потім, і це цілком очевидно, розпочнеться процедура відповідно до договору – Рада розгляне заявку дуже швидко, щоб ухвалити рішення, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської Комісії. А тому цілком зрозуміло, якою є процедура. Отже, ми розраховуємо отримати заявку найближчим часом", - сказав він. 

Також він додав, що питання війни в Україні постійно обговорюється лідерами Європи.

"Президент Мішель, наприклад, їде сьогодні ввечері до Парижа, де матиме вечерю з президентом Макроном, а також із канцлером Німеччини Шольцем. Пані фон дер Ляєн також там буде. Я впевнений, що це питання буде предметом обговорення. І, звісно, 10-11 березня у нас буде неформальний саміт ЄС. Я можу уявити, що тема України обговорюватиметься", - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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