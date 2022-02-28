У Євросоюзі очікують, що запит України про невідкладне членство надійде найближчим часом

За словами європейського дипломата, заявка про невідкладне приєднання України до ЄС на завершальній стадії.

В ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати членство у Союзі надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

Про це повідомив журналістам високопоставлений європейський урядовець, пише "Інтерфакс Україна". Він захотів залишитися анонімним.

"Нам відомо про це. Вчора я безпосередньо сім чи дев'ять разів розмовляв із міністром закордонних справ. Я розумію так, що заявка на її завершальній стадії. Я очікую, що, найімовірніше, ми її отримаємо найближчим часом, потім, і це цілком очевидно, розпочнеться процедура відповідно до договору – Рада розгляне заявку дуже швидко, щоб ухвалити рішення, чи робити запит щодо термінової думки з боку Європейської Комісії. А тому цілком зрозуміло, якою є процедура. Отже, ми розраховуємо отримати заявку найближчим часом", - сказав він.

Також він додав, що питання війни в Україні постійно обговорюється лідерами Європи.

"Президент Мішель, наприклад, їде сьогодні ввечері до Парижа, де матиме вечерю з президентом Макроном, а також із канцлером Німеччини Шольцем. Пані фон дер Ляєн також там буде. Я впевнений, що це питання буде предметом обговорення. І, звісно, 10-11 березня у нас буде неформальний саміт ЄС. Я можу уявити, що тема України обговорюватиметься", - додав він.