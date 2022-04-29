У Євросоюзі оприлюднили заяву щодо провокацій у Придністров’ї

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події у Придністров’ї завдають шкоди безпеці та стабільності Молдови.

Високий представник ЄС закликав відповідальних сторони уникати дестабілізації ситуації.

Про це йдеться в заяві Борреля 29 квітня.

Боррель наголосив, що Європейський Союз "рішуче вітає стриману реакцію влади Молдови", яка забезпечує спокій в країні.

"ЄС солідарний з Молдовою та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів та з особливим статусом для Придністровського регіону", — наголосив Боррель.

За його словами, ЄС надає комплексну допомогу для вирішення безпосередніх проблем, пов’язаних із припливом біженців. Союз також посилив свою середньострокову підтримку для підтримки Молдови.

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь. Своєю чергою влада Молдови заявила, що має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. Окрім цього президентка Молдови Мая Санду повідомила, що країна не має боєздатної армії.

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