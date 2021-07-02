У Євросоюзі створили план співпраці зі "Східним партнерством" з інвестиціями на 2,3 млрд євро

У Євросоюзі створили план співпраці зі "Східним партнерством" з інвестиціями на 2,3 млрд євро

Це має сприяти відновленню після епідемії COVID-19 та посиленню стійкості країн "Східного партнерства" у довгостроковій перспективі.

У ЄС підготували план подальшої співпраці з країнами "Східного партнерства", що підкріплюється інвестиційним пакетом у розмірі 2,3 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

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"Цей комплексний порядок денний включає розвиток торгівлі, створення нових робочих місць, інвестиції в інфраструктуру, посилення демократичних інституцій та верховенства права, підтримку "зеленого" та цифрового переходу, просування ідей справедливого суспільства з гендерною рівністю та інклюзивністю", - зазначив Стано.

Акцентують, що ці цілі підкріплюються інвестиційним планом у розмірі 2,3 млрд євро у вигляді грантів, гарантій та змішаних інструментів, з можливістю залучити до 17 млрд євро публічних та приватних інвестицій. Це має сприяти відновленню після епідемії COVID-19 та посиленню стійкості країн "Східного партнерства" у довгостроковій перспективі. Йдеться про підтримку малого та середнього бізнесу, будівництво або оновлення 3000 км пріоритетних автошляхів і залізниці, боротьбу з корупцією, скорочення споживання електроенергії на 20% у 250 тисячах домогосподарств, покращення якості води й повітря, покращення доступу до інтернету, допомогу з вакцинацією медпрацівників, допомогу громадським організаціям і незалежним медіа, можливості поїздок для 70 тис. студентів та дослідників.

Пропозицію обговорюватимуть всередині ЄС та з країнами-партнерами перед наступним самітом "Східного партнерства" у грудні 2021 року.

Нагадаємо, 1 липня, в усьому Євросоюзі та Шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати. Чи полегшить це подорожі.

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