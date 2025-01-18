У Євросоюзі заявили, що немає жодних підстав скасовувати санкції проти Росії

Санкції є важелем впливу на Росію, тому він них відмовлятись не збираються.

Наразі немає жодних умов для скасування санкцій відносно Росії з боку Євросоюзу, оскільки диктатор Путін не змінив свої плани.

Про це заявила Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас.

Вона зазначила, що санкції є важелем впливу на Росію, і тому "було б дуже дивно від нього відмовитися".

"Нічого не змінилося. Путін не змінив своїх цілей, і на полі бою нічого не змінилося. Тому немає жодних підстав для скасування санкцій", - заявила Каллас.

Крім того, вона наголосила, Євросоюз опиниться у набагато слабкішій позиції, якщо санкції будуть зняті раніше необхідного терміну.

"Я також не думаю, що в інтересах Сполучених Штатів зараз відмовитися від санкцій",- додала Каллас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у команді Трампа готують санкційний план щодо РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що через санкції США три танкери з російською нафтою простоюють біля Китаю.

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