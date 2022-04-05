У Євросоюзі змінили законодавство для допомоги біженцям з України

У Євросоюзі змінили законодавство для допомоги біженцям з України

Країни-учасники ЄС зможуть перенаправити зі своїх фондів 17 млрд євро.

Європейська рада ухвалила законодавчі поправки, згідно з якими держави-члени ЄС зможуть спрямувати 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу тимчасово переміщеним українцям.

Про це повідомили в понеділок, 4 квітня, на сайті Європейської ради.

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Кошти будуть перенаправлені з фондів політики згуртування та Фонду європейської допомоги найбільш знедоленим (FEAD) на забезпечення житлових, медичних та освітніх потреб українців, які перебувають у країнах ЄС.

В опублікованому комюніке зазначається, що швидка зміна законодавства про фонди ЄС є “чіткою заявою про незмінну солідарність ЄС з вимушеними переселенцями з України та державами-членами ЄС, що їх приймають, зокрема з тими, які межують з Україною”.

Нагадаємо, у Європейському союзі мають намір запровадити додаткові санкції проти Росії після повідомлень про звірства військ РФ проти мирного населення після відступу окупантів від околиць Києва.

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