У Єврозоюзі ведуться дискусії про повернення українських чоловіків за кордону - Сікорський

На думку Сікорського, у Європі живуть сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати Україну.
У Європейському союзі ведеться дискусія про повернення Україні тих, хто ухиляється від військової служби.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24.
На його думку, у Європі живуть сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати Україну проти російської агресії. У цьому контексті Сікорський нагадав, що Польща допомагає Україні в підготовці людей до військової служби.
"Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини", - вважає очільник МЗС Польщі.
Нагадаємо, Польща зобов'язалась "заохочувати" українців повертатися додому для служби в армії.
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