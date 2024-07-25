У Єврозоюзі ведуться дискусії про повернення українських чоловіків за кордону - Сікорський

На думку Сікорського, у Європі живуть сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати Україну.

У Європейському союзі ведеться дискусія про повернення Україні тих, хто ухиляється від військової служби.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF24.

Також читайте Без Росії та Китаю миру в Україні не буде – президент Чехії

На його думку, у Європі живуть сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати Україну проти російської агресії. У цьому контексті Сікорський нагадав, що Польща допомагає Україні в підготовці людей до військової служби.

"Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулюватимуть їх виконувати свій обов’язок із захисту Батьківщини", - вважає очільник МЗС Польщі.

Нагадаємо, Польща зобов'язалась "заохочувати" українців повертатися додому для служби в армії.

Мобілізація, ситуація на передовій, повернення Криму - Сирський заговорив про гарячі теми

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.