У Росії спалахнула пожежа на військових складах (відео)

Пожежа в Росії виникла у військовій частині в Забайкаллі / © ТСН.ua

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У Росії в Забайкаллі 28 квітня виникла пожежа у військовій частині біля села Велика Тура у Каримському районі. Військові не пускали туди навіть місцевих чиновників.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Деталі про пожежу та її ліквідацію розповів голова району Олексій Сидельников.

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«Техзона горить, беруть участь сили і військових, і наші, але військова частина нас туди не пускає, за великим рахунком. Кілометри два горить, мабуть, вітер дме. Військові склади — там запаси паливно-мастильних матеріалів, ще якісь запаси«, — заявив Сидельников.

Вогонь у військовій частині гасили авіація та пожежний поїзд.

До вечора голова села Велика Тура Світлана Зіміна заявила, що пожежу локалізовано.

«Локалізували. Залишилось небагато, гума з краю горить. Все під контролем, тут усі голови на місці, начальник пожежної охорони, голова району», — сказала Зіміна.

Чи вдалося від того часу загасити вогонь остаточно, не повідомляється.

Дата публікації 11:32, 30.04.25 Кількість переглядів 4 У Забайкаллі загорілись військові склади

Нагадаємо, у ніч проти 20 квітня Росію атакували безпілотники: у трьох аеропортах діяли обмеження, а в місті Муром виникла масштабна пожежа.