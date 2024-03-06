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У Захарової стався нервовий зрив через відмову послів ЄС зустрітися із Лавровим

У Захарової стався нервовий зрив через відмову послів ЄС зустрітися із Лавровим

Представниця МЗС Марія Захарова / Фото: Associated Press

Захарова також обурилася, що західні дипломати ходять на акції у Росії та резонансні судові процеси.

Представниця МЗС Марія Захарова вимагає від послів ЄС у РФ пояснень, що вони роблять у Росії та як збираються вибудовувати свою роботу. Представницю розізлило, що європейські дипломати відмовилися від зустрічі із Сергієм Лавровим.

Про це пише Интерфакс. 

"Висновок очевидний: вони не цікавляться контактами з офіційною владою РФ в цілому… По лінії ЄС давали коментар, що це нормальна дипломатична практика. Та ні, це аномальна, алогічна практика, що руйнує принципи направлення послів. Це в принципі ставить під питання завдання диппредставництв цих країн… У чому вони тоді бачать зміст свого перебування у нашій країні?", - заявила Захарова. 

Окрім того, вона обурилася, що західні дипломати ходять на різні акції у Росії, резонансні судові процеси та зустрічі зі студентами.

"Мітинги це що, компетенція? Вони займалися шпигунською діяльністю (...), як вони їздять спілкуються зі студентами. Але спілкуються, розповідаючи не про свої країни і не пояснюючи чому вони проводять русофобський курс, а лише винятково намагаючись вплинути на позицію нашої молоді у власних інтересах. То колективно, взявшись за руки, ходять до судів, - це наша внутрішня справа", - заявила речниця МЗС.

Тому в російському міністерстві МЗС "чекають відповіді  на питання, що ж вони тоді роблять у нашій країні і в чому вони бачать свої функції і як вони вибудовуватимуть роботу".

Нагадаємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова погрожувала Німеччині через перехоплені переговори офіцерів бундесверу.

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