У західних розвідках розповіли, коли Росія може атакувати країни Європи - BILD

Йдеться про період, коли у США буде передача влади від оного президента до іншого.

Росія може спробувати атакувати Європу взимку 2024/25 року, коли Сполучені Штати залишаться без лідера на посаді президента і не зможуть прийти на допомогу європейським союзникам.

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Про це інформує видання BILD з посиланням на власне джерело, у розвідці.

Йдеться про період між звільненням з посади нинішнього президента США на початку листопада 2024 року та вступом на посаду його потенційного наступника у січні 2025 року.

За словами співробітника розвідки, російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову займе Білий дім, оскільки за нього "може статися все, що завгодно".

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус раніше заявляв про необхідність бути готовими до бойових дій проти Росії.

"Зараз ми маємо близько п'яти-восьми років, за які ми повинні надолужити втрачене — як у збройних силах, у промисловості і у суспільстві", - сказав Пісторіус.

Крім того, Німеччина планує перекинути до чотири тисячі солдатів бундесверу до 2027 року.

Яцек Севера, голова Управління національної безпеки Польщі, раніше заявив, що країни НАТО на східному фланзі повинні протягом трьох років підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ створила підставну авіакомпанію, щоб возити нелегалів до Європи.

Крім того, ми раніше інформували, що FP розповіло про наслідки для Європи у разі поразки РФ.

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