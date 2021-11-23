У Західній Африці найбільша кількість дітей-солдатів: як вербують неповнолітніх бойовиків

У Західній Африці найбільша кількість дітей-солдатів: як вербують неповнолітніх бойовиків

Крім того у регіоні понад 2200 дітей стали жертвами сексуального насильства.

У Західній та Центральній Африці діти дедалі частіше потрапляють до лав збройних формувань і беруть участь у військових конфліктах.

Про це повідомляє Associated Press.

За підрахунками ООН, на території регіону протягом останніх п’яти років урядові сили та незаконні збройні формування завербували понад 21 тис. дітей. Крім того, від 2016 року і до сьогодні понад 2200 дітей стали жертвами сексуального насильства.

Понад 3500 дітей було викрадено, що робить цей регіон другим за кількістю викрадень неповнолітніх у світі.

Діти, які стають учасниками збройних формувань, часто зазнають "нестерпного рівня насильства", і їхньому вербуванню може передувати викрадення, сексуальне насильство чи каліцтво.

"Цифри та тенденції надзвичайно тривожні для нинішнього та майбутніх поколінь дітей", — сказала Марі-П’єр Пуар’є, регіональний директор ЮНІСЕФ у Західній та Центральній Африці.

Зокрема, йдеться про такі країни, як: Буркіна-Фасо, Центральноафриканська Республіка, Камерун, Чад, Конго, Малі, Мавританія та Нігер.

Понад 57 мільйонів дітей у всьому світі потребують гуманітарної допомоги, і ця цифра вдвічі зросла в порівнянні з минулим роком через збройні конфлікти і пандемію.

Нагадаємо, що внаслідок авіаудару в Ефіопії загинули діти.

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