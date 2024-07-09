“У Заходу є страх”: дипломат пояснив, чому Україну підштовхують до перемовин із РФ

Партнерів треба переконувати, що в потенційному розпаді держави-агресорки немає проблеми.

Сьогодні Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни й Росії. Там бояться, що Росія розвалиться і почнеться “розповзання” ядерної зброї або неконтрольований конфлікт.

Про це сказав дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019 рр.), надзвичайний і повноважний посол України в США (2020-2021 рр.) Володимир Єльченко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Як дипломат, акцентував Єльченко, він розуміє: на певному етапі з цими нелюдами треба буде про щось домовлятися.

“Звичайно, при Путіні ми ні про що не домовимося з цією країною, але будь-яка війна закінчується переговорами. Хотілося, щоб переговори почалися якомога скоріше, але сьогодні не бачу жодних підстав для них. Тому що з Путіним немає про що домовлятися. Після вчорашньої атаки на Київ, на дитячу лікарню, не уявляю, як можна сісти за стіл переговорів з РФ", — наголосив Єльченко.

Він наголошує: сьогодні Україну підштовхують до переговорів тому, що на Заході немає чіткої стратегії щодо війни й Росії. Там бояться, що Росія розвалиться і почнеться “розповзання” ядерної зброї або неконтрольований конфлікт.

“Хоча ми це вже проходили у 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Тоді також боялися, але нічого страшного не відбулося", — стверджує дипломат.

На його думку, Україні треба переконувати західних партнерів, що нічого страшного у розпаді Росії немає. Тому, що з РФ немає перспектив щодо перемовин і домовленостей.

“Тобто з цими людьми нема про що говорити. Вони належать до іншої цивілізації, яка не перетинається з цивілізацією, в якій перебуваємо ми та західний світ", — підсумував Володимир Єльченко.

Нагадаємо, військовий експерт спрогнозував, скільки ще треба воювати до розпаду РФ.

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