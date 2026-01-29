ТСН у соціальних мережах

Світ
Світ
1298
1 хв

У жахливій авіатрощі загинули 15 людей, серед жертв - депутат

У Колумбії розбився літак. Серед загиблих — депутат парламенту. Причина трагедії наразі невідома.

Анастасія Павленко
Авіакомпанія не називає причини катастрофи

Авіакомпанія не називає причини катастрофи / © Associated Press

На північному сході Колумбії сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули всі 15 людей на борту літака. Як повідомила державна авіакомпанія Satena, серед загиблих був місцевий депутат.

Про це пише CNN.

Двомоторний турбогвинтовий літак Beechcraft 1900 вилетів перед обідом із міста Кукута, що поблизу кордону з Венесуелою. Він прямував до міста Окана, повідомили в авіакомпанії. За їхніми даними, диспетчери втратили зв’язок із літаком приблизно через 12 хвилин після зльоту.

У Satena не назвали причин авіакатастрофи. Також в авіакомпанії зазначили, що аварійний маяк літака не спрацював.

Колумбійська влада повідомила, що не вдалося знайти врятованих на місці авіакатастрофи, де в середу розбився літак з 13 пасажирами та двома членами екіпажу. Команда Кінтеро з питань комунікацій повідомила, що втратила зв’язок з ним і його помічником після зникнення літака.

Після пошукової операції уламки літака виявили в сільській місцевості муніципалітету Ла-Плая-де-Белен. Усі 15 осіб, які перебували на борту, загинули.

«Влада знайшла розбитий літак у сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен після пошуків за участю декількох літаків», — повідомили офіційні особи.

Нагадаємо, у Туреччині сталася масштабна авіакатастрофа, яка обезголовила лівійську армію. Приватний літак, на борту якого перебували очільник Генерального штабу Лівії та інші високопосадовці, розбився невдовзі після зльоту з аеропорту Анкари.

