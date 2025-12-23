У жахливій ДТП загинув розробник відеоігор, один із творців Call of Duty (відео)

Вінс Зампелла / © Associated Press

В США у горах на північ від Лос-Анджелеса у результаті серйозної автокатастрофи загинув видатний розробник відеоігор Вінс Зампелла, відомий як один із творців легендарної серії Call of Duty.

Про це повідомив телеканал NBC Los Angeles.

За даними поліції штату Каліфорнія, авто, за кермом якої перебував 55-річний Зампелла, не впоралася з керуванням після виходу з тунелю на вузькій двосмуговій дорозі, врізалось в бетонний бар’єр та загорілось. Водій загинув на місці події, пасажир, який перебував у салоні, помер пізніше у лікарні. Його особу поки не розкрито.

Що про нього відомо

Вінс Зампелла був засновником студії Respawn Entertainment, створеної у 2010 році у Чатсворті, яку у 2017 році придбала компанія Electronic Arts (EA). Студія відома хітами Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends та STAR WARS Jedi: Fallen Order. Раніше Зампелла очолював студію Infinity Ward, творців франшизи Call of Duty, а також працював над популярною серією Battlefield.

Колеги та критики відзначають, що Зампелла умів поєднувати геймплей із сильними емоційними переживаннями гравців — від страху і тривоги до героїзму. За словами відеоігрового критика Gene Park, він був не лише талановитим розробником, а й надзвичайно скромною людиною, усвідомлюючи вплив своєї роботи на мільйони людей.

«Це неймовірна втрата. Наші серця з родиною Вінса, його близькими та усіма, кого торкнулася його робота. Вплив Вінса на індустрію відеоігор був глибоким і далекосяжним. Як друг, колега, лідер та творець-новатор, він допоміг сформувати сучасні інтерактивні розваги та надихнув мільйони гравців і розробників по всьому світу. Його спадщина продовжуватиме визначати, як створюються ігри і як гравці взаємодіють із ними в майбутньому», — йдеться у заяві.

Очевидці передали правоохоронцям відео з місця ДТП, на якому видно, як червона Ferrari 296 GTS 2026 року моделі врізається в бар’єр після виходу з тунелю.

