У закритому форматі: Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі (фото)

Євгена Пригожина поховали на Порохівському кладовищі поряд із його батьком.
Прощання з ватажком вагнерівців Євгеном Пригожиним пройшло в "закритому форматі".
Про це повідомила пресслужба Пригожина.
"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося в закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище", - йдеться у повідомленні.
Водночас російський канал Shot опублікував фото нібито могили Пригожина на Прохорівському кладовищі в Санкт-Петербурзі.
Зазначається, що Пригожина поховали поряд із його батьком.
Раніше у Кремлі зробили неочікувану заяву щодо похорону ватажка "Вагнера". За словами Пєскова, вони наразі не знають, в якому форматі відбудеться похорон, бо це рішення залежить від його родичів.
Нагадаємо, ввечері, 23 серпня, стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак ватажка "Вагнера" збили російські засоби ППО - дві ракети С-300. За їхньою інформацією, під час польоту літака Пригожина в небі пролунали два вибухи.