У закритому форматі: Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі (фото)

Прощання з ватажком вагнерівців Євгеном Пригожиним пройшло в "закритому форматі".

Про це повідомила пресслужба Пригожина.

"Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося в закритому форматі. Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище", - йдеться у повідомленні.

Водночас російський канал Shot опублікував фото нібито могили Пригожина на Прохорівському кладовищі в Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що Пригожина поховали поряд із його батьком.

Перші кадри з могили Пригожина / Фото: Shot

Раніше у Кремлі зробили неочікувану заяву щодо похорону ватажка "Вагнера". За словами Пєскова, вони наразі не знають, в якому форматі відбудеться похорон, бо це рішення залежить від його родичів.

Нагадаємо, ввечері, 23 серпня, стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак ватажка "Вагнера" збили російські засоби ППО - дві ракети С-300. За їхньою інформацією, під час польоту літака Пригожина в небі пролунали два вибухи.

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