У замаху на Фіцо з'явився "російський слід": несподівані факти про стрільця (фото)

Чоловік, який стріляв у словацького прем'єр-міністра, раніше підтримував воєнізоване угруповання, яке повторювало кремлівську пропаганду.

Затриманий за замах на життя прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 71-річний Юрай Чинтула раніше вихваляв проросійське воєнізоване угруповання Slovenský branci та робив з його учасниками спільне фото.

Про це повідомив угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї.

За його словами, лідер угруповання Петер Шврчек нібито пройшов навчання під наглядом колишніх співробітників російського спецназу.

У 2016 році на Facebook-сторінці цього угруповання з’явився допис з фотографією поета, письменника та публіциста Юрая Чинтули, який пояснює, чим вона його привабила.

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Як першу причину він називає “здатність діяти без наказу держави”, як другу - “безкорисливий ентузіазм”, оскільки вони “самі купують зброю та спорядження за власні гроші... у вільний час освоюють тактику і стратегію”. Він стверджував, що до Європи їдуть “сотні тисяч мігрантів”, а ці “патріоти” хочуть захистити Словаччину від їх впливу.

Як повідомляє видання Dennik N, восени 2022 року Slovenský branci оголосили про припинення діяльності. Раніше вони тривалий час повторювали ті самі тези, що й прокремлівська пропаганда. Вони захищали путінську Росію, критикували Захід, Євросоюз, мобілізувалися проти мігрантів і атакували ЗМІ та неурядові організації.

Раніше Юрай Чинтула пояснив, що стріляв у Фіцо, тому що він не поділяє політику чинної словацької влади.

Нагадаємо, за замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо затримали 71-річного Юрая Чинтулу, письменника із міста Левіце, який як колишній співробітник приватної служби безпеки цілком законно володів вогнепальною зброєю.

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