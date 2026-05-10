У заповіднику народився унікальний білий бізон: такі трапляються раз на мільйон (фото)

Бізони Фото ілюстративне / © flickr.com/photos/stonebridgedapper

Реклама

У Національному заповіднику дикої природи імені Ніла Сміта в американському штаті Айова народилося надзвичайно рідкісне біле теля бізона. Фахівці кажуть, що подібне явище трапляється приблизно один раз на мільйон випадків.

Про це йдеться у повідомленні Служби рибних ресурсів та дикої природи США (U.S. Fish & Wildlife Service, USFWS).

Білий бізон — священний для індіанців

Зазвичай бізони народжуються з шерстю рудуватого або темно-коричневого кольору. Однак цього разу працівники заповідника зафіксували появу білого дитинчати, що стало першою такою подією за всю історію існування природоохоронної території.

Реклама

Маленький бізон Фото: USFWS

Менеджер заповідника Скотт Гілдже зазначив, що народження білого бізона стало справжньою сенсацією для співробітників та відвідувачів. Нині у заповіднику мешкає понад 80 бізонів, а цієї весни там уже народилося кілька телят. Науковці очікують, що найближчим часом стадо ще поповниться.

Особливе ставлення до білих бізонів мають корінні народи Північної Америки. Племена лакота, дакота, сіу, черокі та навахо вважають появу такого теляти священним знаком, який символізує надію, гармонію та добробут.

У багатьох легендах згадується Біла Бізониця — духовний образ, який, за віруваннями, приніс людям знання, мир і важливі традиції. Саме тому народження білого бізона сприймається як виняткова подія.

Бізони є найбільшими наземними тваринами Північної Америки. Дорослі самці можуть важити до 900 кілограмів, а самки — близько 450. Завдяки багаторічним програмам зі збереження популяції ці тварини більше не перебувають під загрозою зникнення. Сьогодні під охороною в Північній Америці живуть десятки тисяч бізонів у державних та приватних заповідниках.

Реклама

Новини партнерів