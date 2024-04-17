У затопленому російському Орську почали пити воду з калюж: фото

Водопостачання у місті відсутнє 12-й день, відколи почалося його затоплення після підняття рівня води в річці Урал та руйнування дамби.

У російському місті Орська, яке майже два тижні потерпає від потопу, спричиненого проривом дамби, відсутнє водопостачання. Жителі затопленого міста змушені набирати воду з калюж.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "7×7 - Горизонтальна Росія".

Водопостачання у місті відсутнє 12-й день, відколи почалося його затоплення після підняття рівня води в річці Урал та руйнування дамби, яка не витримала напору паводку.

Мешканці міста черпають воду з калюж або під час дощу вивішують із вікон відра. Добута таким чином вода використовується, як правило, для побутових та технічних потреб.

У російському Орську через відсутність водопостачання набирають воду з калюж

Російське видання “Новые Известия” пише, що частина свердловин, з яких брали воду для централізованого постачання залишається підтопленою.

“Вода зараз у Орську на вагу золота. Питну воду розвозять волонтери, за нею вишиковуються величезні черги. З крана вода тече з перебоями та брудна. Син, мабуть, через забудькуватість почистив зуби цією водою, підсумок — 40 температура і блювання 3 дні, було отруєння”, — розповіла місцева мешканка Ганна.

За словами мера міста Василя Козупиці, свердловини запустять у роботу, коли відступить паводок, оскільки у разі потрапляння паводкових вод у свердловини відбудеться зараження питної води.

Як повідомлялося раніше, повінь в Орську почалася 5 квітня після прориву греблі, яка захищала місто від річки Урал. Наступного дня, 6 квітня, в Орську стався повторний прорив насипної дамби. 8 квітня мешканці Орська вийшли на мітинг до будівлі адміністрації із вимогами збільшити компенсації за втрату майна.

Вони також висловили невдоволення діями місцевої влади під час паводку та закликали Василя Козупицю піти у відставку.

Місцеві видання пишуть, що влада Орська виділяла на обслуговування дамби істотно менше коштів, ніж на міські квітники та площу біля міської адміністрації. На її будівництво 10 років тому було витрачено майже 1 млрд рублів, хоча “захисна” споруда являла собою земляний вал і не могла коштувати витрачених грошей.

Нагадаємо, після повторного прориву дамби в російському місті Орську Оренбурзької області, де відбувається катастрофічне затоплення, припинив роботу нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез”.

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