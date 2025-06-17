У затоці між Іраном та ОАЕ загорівся танкер "тіньового флоту" Росії: відео

Пожежа на танкері російського "тіньового флоту" / © скриншот з відео

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В Оманській затоці, розташованій між Іраном та Об’єднаними Арабськими Еміратами, загорівся нафтовий танкер, який належить до так званого «тіньового флоту» РФ.

Відео пожежі публікують у соцмережах.

Судно Adalynn, внесене Україною до санкційного списку, йшло під прапором Антигуа і Барбуди. Його часто бачили, коли воно курсувало маршрутом між російською Усть-Лугою в Балтійському морі та Вадінаром на західному узбережжі Індії.

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За даними Bloomberg, пожежа сталася через зіткнення з 335-метровим нафтоналивним танкером Front Eagle під ліберійським прапором.

Дата публікації 19:47, 17.06.25 Кількість переглядів 5 Російський нафтовий танкер загорівся в затоці між Іраном та ОАЕ

Дані відстеження суден, з якими ознайомилося видання, показують, що танкери пливли поруч один з одним в Оманській затоці, і їхні шляхи зрештою перетнулися. Аварія сталася приблизно за 44 кілометри від порту Хаур-Факкан (ОАЕ).

Власник танкера Front Eagle назвав інцидент «навігаційним» і «не пов’язаним із поточним регіональним конфліктом».

Водночас у виданні відзначають, що військово-морські сили Ірану попередили про посилення глушіння електроніки суден. За словами кількох власників, така активність змушує екіпажі посилити візуальне спостереження та використовувати більш традиційні системи, такі як фізичні навігаційні карти.

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Згідно з даними відстеження суден, 15 та 16 червня, під час проходження повз іранський порт Ассалує, судно Front Eagle, ймовірно, постраждало від глушіння сигналу, хоча це було досить далеко від місця аварії. Супертанкер прямував до Китаю з іракського нафтового терміналу Басра, згідно з даними відстеження суден.

Британське агентство морської безпеки Vanguard Tech повідомило, що пожежу локалізовано, а екіпажі суден у безпеці.

Згідно з дописом Національної гвардії ОАЕ в соціальних мережах, 24 члени екіпажу судна Adalynn були врятовані. Frontline також підтвердив, що його екіпаж у безпеці.

Води біля проток Хор-Факкан та Ормуз (ОАЕ) сильно перевантажені, оскільки вони слугують воротами до важливих постачальників сирої нафти та палива в регіоні, включаючи Саудівську Аравію, Ірак, Іран та Абу-Дабі.

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Нагадаємо, раніше Іран погрожував заблокувати Ормузьку протоку, яка є найважливішим у світі маршрутом для транспортування нафти та скрапленого газу.