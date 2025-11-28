У затриманого у справі про диверсії у Польщі знайшли 46 російських паспортів

Російські паспорти. Ілюстративне зображення / © РИА Новости

В одного з чотирьох українців, яких затримали у Польщі за підозрою у причетності до диверсії на залізниці на замовлення спецслужб Кремля, виявили 46 російських паспортів та інші документи, видані РФ.

Про це повідомило польське видання RMF FM.

34-річного Михайла Х. та ще трьох громадян України затримали на території Польщі ще 18 листопада. Однак слідчі не знайшли доказів їхньої причетності до диверсантів, які вчинили диверсії на польській залізниці, тому їм не оголосили жодних звинувачень.

За інформацією видання, після цього було звільнено усіх затриманих українців, окрім Михайла Х. Прокурор висунув йому звинувачення, не пов’язане з диверсією.

Слідчі виявили в українця аж 46 російських паспортів та інші документи, що посвідчують особу, видані Російською Федерацією.

Як повідомляє RMF FM, досі незрозуміло, чи були це справжні чи підроблені російські паспорти. Також невідомо, чи володів ними чоловік на законних підставах. Справжність документів, виданих на різні імена, зараз перевіряють, з’ясовуючи, як саме підозрюваний їх отримав.

Прокуратура подала клопотання про взяття Михайла Х. під варту. Однак суд відхилив його, і чоловіка звільнили. Суд вирішив, що з його боку немає ризику перешкоджання слідству, втечі чи переховування. Прокуратура оскаржила це рішення, звернувши увагу на те, що підозрюваний не має постійного місця проживання у Польщі.

Польське видання звернуло увагу на те, що чоловіка без постійного місця проживання в суді представляли аж три адвокати.

Раніше речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський повідомив, що у Польщі було затримано декількох людей у справі про диверсії на залізниці, до яких причетні українці, що співпрацювали з російськими спецслужбами.

Нагадаємо, диверсії на залізниці у Польщі сталися 15 та 17 листопада. Перший інцидент стався поблизу населеного пункту Жичин у Мазовецькому воєводстві — вибух пошкодив рейки, а неподалік виявили ще один вибуховий пристрій, який не спрацював. Другий випадок зафіксували біля міста Пулави, де була пошкоджена контактна мережа залізниці.

Польська прокуратура висунула звинувачення у терористичній диверсії Олександру К. (39 років) та Євгенію І. (41 рік). Їм інкримінують шпигунство, дії на користь іноземних розвідувальних служб, створення загрози транспортній безпеці та використання вибухівки. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення. Польща також звернулася до Білорусі із запитом про їхню екстрадицію.