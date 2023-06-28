У збитому “вагнерівцями” російському літаку перебував заступник командира військової частини: загинуло 8 членів екіпажу

Під час бунту найманців ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним було збито російський військовий літак Іл-22, внаслідок чого загинули усі 8 військових, які перебували на борту.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на владу Іванівської області РФ, де дислокується військова частина “610 Центр бойового застосування та переучування льотного складу”.

Губернатор регіону Станіслав Воскресенський назвав загиблих “героями”, наголосивши, що вони виконували свій військовий обов’язок, коли під російським Воронежом “вагнерівці” збили їхній літак із системи протиповітряної оборони.

Командиром збитого судна був 31-річний капітан Артем Шароглазов, у складі екіпажу було ще шестеро військових - у званні від старшого сержанта до майора.

Окрім того, у літаку перебував заступник командира 610 ЦБЗ та ПЛС 43-річний підполковник Артем Мілованов.

Губернатор Іванівської області розпорядився надати допомогу родинам загиблих у бою з “вагнерівцями” льотчиків.

Російські пропагандисти зауважили, що цей літак також виконував завдання ретранслятора у зоні бойових дій під час війни в Україні, зокрема, координував бойові вильоти та збільшував дальність зв'язку між пілотами та пунктом управління.

Збитий Іл-22 – модифікація турбогвинтового лайнера Іл-18, обладнана різними системами зв'язку для управління військами. Такі літаки використовуються зокрема як ретранслятори для передачі команд літакам і гелікоптерам, що діють на надмалих висотах.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Іл-22 називають повітряним пунктом управління і такого типу військових літаків у складі ВКС РФ є не більше десятка.

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