У Збройних силах Білорусі розпочали раптову перевірку сил реагування: що відомо

У Збройних силах Білорусі розпочалася раптова перевірка сил реагування.
Під час перевірки військові частини та підрозділи відпрацюють приведення в бойову готовність, марш до призначених районів та виконання навчально-бойових завдань. Таким чином хочуть перевірити готовність особового складу до "оперативного реагування на можливі кризові ситуації".
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на пресслужбу білоруського Міністерства оборони.
Військові частини та підрозділи діятимуть на незнайомих ділянках місцевості в умовах обстановки, що швидко змінюється. Склад залучених до перевірки сил будуть поетапно нарощувати. За даними Міноборони, це дозволить перевірити їхню здатність протидіяти військовим загрозам як на землі, так і в повітрі. Крім того, пд час перевірки планують переміщення значної кількості військової техніки.
"Заходи, що проводяться, є однією з найефективніших форм навчання військ і не несуть жодної загрози ні для європейської спільноти в цілому, ні для сусідніх країн зокрема", — йдеться у повідомленні відомства.
Як повідомлялося, збройні сили Білорусі продовжують посилювати українсько-білоруський кордон в Брестській і Гомельській областях.
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