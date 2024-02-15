У Зеленського назвали умову, яка призведе до Третьої світової війни

Тільки поразка Росії у війні проти України вбереже світ від нового глобального конфлікту.

Якщо війна в Україні не закінчиться поразкою Росії, світ опиниться на порозі нового глобального конфлікту. Згуртувавши довкола себе країни-ізгої, Росія розв’яже Третю світову війну.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю УНІАН.

“Росія збере під своєю егідою максимальну кількість відморожених країн і режимів, терористичних організацій. Вони будуть практично постійно ініціювати ті чи інші конфлікти, які в один "прекрасний" момент зіллються в масштабну війну, так звану Третю світову", - спрогнозував він.

У разі поразки Росії, за словами Подоляка, на території РФ відбуватиметься оновлення вертикалі управління та політичних еліт, і за цей час можна буде переглянути принципи відносин між Європою і Росією.

“Європа отримає вікно можливості чітко зафіксувати кордони, переформатувати власне військове виробництво, враховуючи досвід цієї війни, переформатувати свої армії, зробивши центральною українську армію, яка пройшла війну. Тоді ми будемо мати зовсім інший каркас", - зазначив Подоляк.

Варіант перетворення України на “буферну зону” між Росією і країнами Заходу", який нещодавно запропонував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, радник голови ОП назвав нереальним.

"На сьогодні очевидно, що ніяка буферна зона неможлива. Якщо Росія не програє, то Росія атакує тим чи іншим способом різні країни в Європі. Це безсумнівне майбутнє ", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане буферною зоною між Росією та Заходом, відмовившись від інтеграції до ЄС та НАТО.

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