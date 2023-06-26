У Зеленського перелічили наслідки "картопляного бунту" Пригожина для Росії

Зараз Путін не розуміє, що відбувається у вертикалі влади як такої.

Ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євгеній Пригожин після свого невдалого бунту "обнулив" свою репутацію. Ба більше, невдалий похід на Москву показав, що і Володимир Путін залишається президентом РФ лише номінально.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає "24 Канал".

Михайло Подоляк під час коментування бунту Пригожина 24 червня назвав три найголовніші його наслідки для РФ. Зокрема, за словами радника, всі побачили, що Росія – абсолютно слабка держава з президентом, який абсолютно не розуміє, що відбувається.

Подоляк вважає, що це стало зрозумілим ще під час зустрічі з так званими "воєнкорами". Тоді Путін підтвердив: він не володіє інформацією про війну як таку.

"Він говорить якісь абстрактні цифри", – зазначив Подоляк.

За словами Подоляка, Путіна як президента не існує. І це перше, що стало очевидним після "картопляного бунту" Пригожина в Росії.

"Друге: хтось коштом такої акції Пригожина отримав перерозподіл влади у свою тіньову сторону. Скоріш за все транзитивно Росією керує людина на прізвище Патрушев. Номінально Путін – ще президент. Але фактично він вже не керує", – зазначив він.

Ба більше, репутація Пригожина повністю обнулена. Ватажка вагнерівців вже не існує. Медійний образ луснув, а чи існуватиме Пригожин фізично, покаже час.

Подоляк припустив, що "Вагнер" або частково розпадеться, або поступово буде розтягнутий по інших військових компаніях.

Нагадаємо, у розсекречених документах Пентагону зокрема, йшлося, що нібито секретар Радбезу Росії Патрушев і голова Генштабу Герасимов хотіли саботувати наступ. Так звану "СВО" вони хотіли завершити ще 5 березня 2022 року.

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