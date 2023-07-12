У Зеленського повідомили, хто, крім G7, хоче підписати гарантії безпеки для України

Практично будь-яка держава-член НАТО хоче допомогти Україні гарантувати безпеку.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

"Протягом сьогоднішнього дня п'ять країн висловили такі прагнення. Цей процес має бути відповідним чином офіційно оформлений. Але ми виходимо з того, що практично будь-яка держава-член НАТО, яка має такі амбіції, хоче допомогти Україні гарантувати цю безпеку, (може доєднатися) до цього багатостороннього інструменту, а потім одразу почнуться переговори щодо укладення двосторонніх угод", - повідомив Жовква.

За його словами, 12 липня сім держав G7, які підписали декларацію, вже "буквально з завтрашнього дня" починають переговори з Україною про двосторонні безпекові договори.

"Це вже юридично зобов'язувачі договори... які будуть конкретно розписувати, які види допомоги отримає Україна від тієї чи іншої країни", - додав він.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня країни G7 заявили про надання Україні швидкої та сталої допомоги у галузі безпеки, сучасну військову техніку на суші, морі та в повітрі, а також економічну допомогу.

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