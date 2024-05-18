У Зеленського пояснили, чому насправді Путін замінив Шойгу на Бєлоусова

Основною метою Путіна було усунення потенційної змови генералів, за якою міг стояти Шойгу разом з колишнім секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав у коментарі "24 Каналу".

Він вважає, що призначення колишнього першого заступника голови уряду Російської Федерації Дмитра Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії не варто переоцінювати.

"Бєлоусову, який став очільником міністерства оборони, занадто багато дають авансів. Однак це звичайний, банальний помічник Путіна, не більше", - зазначив радник керівника Офісу президента.

За словами Подоляка, основною причиною кадрових змін у російському уряді було бажання Путіна убезпечити себе від можливої змови генералів.

"Путін прибрав потенційну змову генералів, за якою міг стояти, наприклад, той же Шойгу разом з Патрушевим. Путін прибрав "Політбюро 2.0." - пояснив він.

Михайло Подоляк наголосив, що основний удар був спрямований не стільки проти Сергія Шойгу, скільки проти Патрушева, який раніше обіймав посаду секретаря Ради безпеки Росії.

"На мій погляд, основний удар був по Ніколаю Патрушеву, а не по Шойгу. Просто Шойгу вже був настільки "нульовий", що він зробив таку заміну. Але для Путіна було головним прибрати Патрушева, який, на мій погляд, вже домінував", - зазначив радник.

Подоляк підкреслив, що Путін фактично став тінню Патрушева, а не навпаки, і саме це спонукало його до кадрових перестановок у владних структурах.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк пояснив, що кремлівський диктатор Володимир Путін провів низку кадрових змін у Росії, але начальник російського генштабу Валерій Герасимов зберіг свою посаду, адже є єдиною людиною в Росії, яка планує стратегію війни.

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