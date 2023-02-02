У Зеленського роздратовані тим, як США недооцінюють ЗСУ: "Постійно помиляються у прогнозах"

Американська розвідка постійно недооцінює здібності українських військових на полі бою. Такою позицією Пентагону дуже незадоволені в адміністрації Зеленського.

У США вважають, що Україна навряд чи зможе візбити Крим у російських військ найближчим часом. Така оцінка розчаровує українську владу, яка вважає повернення півострова однією зі своїх ключових цілей і готується до великого контрнаступу вже цієї весни.

Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела під час секретного брифінгу у Пентагоні.

На думку керівництва України, розвідка США протягом всього періоду повномасштабної війни помиляється в оцінюванні можливостей українських військових. За інформацією видання, у Офісі президента України "розлючені", зокрема, останніми зауваженнями генерала Марка Міллі, який назвав малоймовірним повернення Криму 2023 року.

Слід зазначити, що речниця Пентагону Сабріна Сінгх зауважила, що "з точки зору здатності України воювати та повертати собі суверенну територію, її видатна ефективність у відсічі російській агресії та постійна адаптивність на полі бою говорять самі за себе".

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов ввадає, що Україна має зробити все, щоб деокупувати незаконно анексований Росією український Крим до літа 2023 року.

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