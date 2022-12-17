У Зеленського розповіли, чому насправді Путін особисто їде до Лукашенка

Подоляк розповів, чому Путін особисто їде до Білорусі, а не запрошує Лукашенка до Росії.

Російський диктатор Володимир Путін поїде до Мінська на зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, аби змусити його виконати домовленості "союзної держави".

Про це 17 грудня розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк пояснив, чому Путін вирішив відвідати Лукашенка особисто.

"По-перше, тому що статус Путіна сьогодні - це не статус Путіна вчорашнього дня. Це людина, яка має ходити і просити, щоб щось отримати", - каже Подоляк.

За його словами, тепер Путін самостійно їздить на заходи ОДКБ, де просить вірменів не виходити з організації та відправляє своїх чиновників до Ірану просити зброю.

"Путін сьогодні не в тій іпостасі, щоб диктувати комусь умови. Так, він ще веде війну, він хоче її закінчити на своїх умовах. Безумовно, тому що людина слабка з інтелектуальної точки зору і не розуміє, в якому стані вона перебуває. Вона відірвана від реальності як такої", - переконаний Подоляк.

Водночас Білорусь ще поки має певну самостійність, а Лукашенко є її "політичним лідером". Тому Путіну доводиться до нього їхати і просити виконати "союзницькі домовленості".

"Якщо Росія вже гине в повному обсязі, то бажано було в, щоб і "союзна держава" Білорусь також загинула у цій війні у політичному плані", - так вважає Путін, припускає Подоляк.

Путін прагне змусити Білорусь підтримати наступ на Україну у будь-якому вигляді: інформаційні компанії, тренувальні заходи чи навіть сухопутне вторгнення. Однак сам Подоляк сумнівається, що Білорусь наважиться наступати знову.

Нагадаємо, Центр національного спротиву дізнався, що Росія намагається отримати контроль над білоруським оборонно-промисловим комплексом для подальшої агресії проти України.

Водночас російський диктатор Володимир Путін заявив, що українці виявилися міцнішими, ніж йому розповідали.

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