У Зеленського відповіли, чого Україна очікує від НАТО на саміті у Вашингтоні

Україна хоче побачити "сильне" рішення, ухвалене на саміті НАТО у Вашингтоні в липні 2024-го.

Про це заявив Reuters заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Україна хоче бачити сильне рішення, ухвалене на саміті НАТО у Вашингтоні наступного місяця, оскільки Київ намагається просувати свою стратегічну мету приєднання до військового Альянсу", — заявив в інтерв’ю Reuters Ігор Жовква перед поїздкою до Люксембургу на зустріч із міністрами Європейського Союзу.

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу, які розпочалися 25 червня, свідчать, що Київ сподівається і на конкретні результати саміту НАТО.

Жовква вважає, що цей саміт "має ухвалити тверде рішення, зокрема, щодо України. В іншому разі захід буде марним". Водночас він не уточнив, до чого може призвести відсутність результату.

Тим часом глава НАТО Єнс Столтенберг і офіційний Вашингтон заявили, що не очікують від 32 членів Альянсу на саміті 9-11 липня запрошення для Києва, який перебуває у війні з РФ, на приєднання до НАТО. Втім, Столтенберг сподівається, що Україна все ж таки наближається до цього.

"Ми заслуговуємо на тверде рішення. Будь-яке рішення (з боку) НАТО ухвалює консенсусом. І ми всі це знаємо, і ми розуміємо, що, можливо, цього разу консенсус знову буде сформований", — сказав Жовква.

Жовква додав, що початок переговорів про вступ України до ЄС став "великим поштовхом" для українців.

"Зараз люди чекають на позитивні рішення щодо євроінтеграції", — сказав він.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перемовини щодо вступу України до ЄС нададуть можливість переговорити лідерам ЄС із українськими офіційними особами в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес.

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