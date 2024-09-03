У Зеленського залишився останній шанс переконати Байдена зняти обмеження на удари ATACMS по РФ — The Economist

Зеленський наступного тижня візьме участь у щорічній Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку де спробує ще раз переконати президент США.

Обмеження, накладені США на удари по Росії, завдають шкоди Україні, а обґрунтування адміністрації Байдена постійно змінюються.

Про це пише The Economist.

Видання повідомляє, що коли Росія здійснила масовані удари по містах і енергетичній інфраструктурі 26 та 27 серпня, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком вирушила до Вашингтона. Вони намагалися отримати дозвіл на атаки певних важливих цілей у Росії за допомогою американських ракет.

У матеріалі говориться про те, що поїздка української делегації до Вашингтона була реакцією на постійні зміни у поясненнях з боку Пентагону і національних чиновників щодо причин, чому продовжують діяти обмеження на удари по Росії. Пояснення, які надаються, здаються непослідовними і розмитими, що викликає питання щодо їхньої обґрунтованості.

Видання зазначає, що повна заборона на удари по цілях у Росії була скасована в травні, коли почалася наступальна операція росіян на Харківщині. Нещодавно, коли українські Сили оборони зайшли на територію Курська, вони використали ракетні батареї HIMARS проти російських військ, і Вашингтон не висловив жодних заперечень.

Раніше основною причиною заборони Україні використовувати американську зброю для атак на цілі в Росії була загроза ескалації конфлікту, що могла б завдати ще більшої шкоди Україні та навіть спровокувати ядерний удар з боку Росії. Проте ці аргументи стають все менш переконливими.

Зараз з'являються нові причини для обмежень. Деякі чиновники вважають, що адміністрація Байдена не хоче ризикувати відносинами з Москвою в майбутньому. Інші стверджують, що надання Україні системи ATACMS не змінить ситуацію, оскільки в зоні її досяжності недостатньо важливих цілей. Росія перенесла свої літаки з аеродромів, які підлягають ураженню ATACMS, і ці ракети краще використати для цілей у Криму.

Адміністрація Байдена також не дозволила Британії та Франції дозволити Україні використовувати їхню зброю, таку як Storm Shadow/SCALP, за межами української території через американські компоненти в ракетах.

Експерти, зокрема Бен Годжес, вважають, що ці аргументи є несправедливими і вводять в оману. Зокрема, він ставить під сумнів твердження про недостатню кількість ракет або цілей для ураження. Згідно з даними, США мають значні запаси ракет ATACMS, і удари по російських військових об'єктах можуть серйозно вплинути на військові зусилля Росії.

Зараз є можливість, що Володимир Зеленський спробує переконати Джо Байдена змінити політику під час їхньої зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН.

Нагадаємо, Україна надала адміністрації Джо Байдена список об'єктів на території Росії, які ЗСУ хочуть атакувати ракетами ATACMS. Зараз Вашингтон ще розглядає цей запит.

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