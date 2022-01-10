У Женеві завершилися переговори США та Росії щодо “гарантій безпеки”: перші коментарі

У Женеві завершилися переговори США та Росії щодо “гарантій безпеки”: перші коментарі

Російська сторона запевнила, що Москва не має намірів нападати на Україну.

У понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість втупу України до НАТО.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який очолював російську делегацію, розмова з делегацією США, яку очолювала заступниця держсекретаря Венді Шерман, була складною і професійною, без спроб обійти гострі кути.

Російська сторона наполягала на тому, що нерозширення НАТО — це імператив. Водночас, представники Кремля запевнили, що Росія не має намірів нападати на Україну.

За словами Сергія Рябкова, Сполучені Штати дуже серйозно підійшли до російських безпекових пропозицій та провели їх опрацювання.

У Держдепартаменті з приводу переговорів повідомили про плани на проведення подальших двосторонніх консультацій найближчим часом. За попередньою інформацією, ідеї США, викладені у Женеві, стосуються, серед іншого, розміщення ракет.

Відразу після завершення переговорів очільниця американської делегації Венді Шерман наголосила на тому, що США не дозволять нікому закривати двері до НАТО будь-якій країні.

Нагадаємо, 9 січня відбувся перший раунд переговорів щодо так званих "гарантій безпеки". Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу, а також пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

У середу, 12 січня, відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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