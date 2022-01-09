У Женеві завершився перший раунд перемовин США й Росії

Зустріч тривала більше двох годин.

Перший раунд і серії переговорів щодо так званих "гарантій безпеки", яких вимагає Москва від США й НАТО, завершився в Женеві.

Про це повідомоляє видання "Интерфакс".

Перемовини відбувалися під керівництвом Держдепартаменту США, а делегацію Росії очолює заступник очільника МЗС Сергій Рябков. Він назвав зустріч складною, але діловою.

Нагадаємо, що Росія, що впродовж кількох місяців демонстративно стягувала війська до українських кордонів, хоче гарантій своєї безпеки. Й вбачає їх, у юридично закріпленій обіцянці США, скоротити військовий арсенал у східній Європі. Від НАТО ж Росія зажадала не розширюватися на схід й окремо в цьому контексті згадала Україну. Вимагаючи не брати її до лав Альянсу.

Обговорити це росіяни зажадали спершу зі Сполученими Штатами, й, схоже, що сьогодні й завтра в Женеві буде справжня дипломатична битва. Росіяни продовжують ультимативну риторику, й не готові до жодних поступок, заявив сьогодні очільник їхньої делегації, якого цитують російські ЗМІ. Й додав, що сигналами із Брюсселя та Вашингтона розчарований. Оптимізму не випромінює й американська сторона, провідні медіа США пишуть, що налаштовані делегати реалістично.

Якщо Росія атакує Україну, Сполучені Штати вдарять непосильними санкціями по секторах російської економіки, критично важливих для Кремля, пише Associated Press. А вимоги Росії до НАТО не розширюватися на схід - категорично відкидають і у Сполучених Штатах зокрема, і в Альянсі загалом. Наголошуючи, що суверенні країни вправі самостійно визначатися зі своїм зовнішньополітичним і безпековим вибором.

Початок перемовин в Женеві - як налаштовані наші партнери та чого чекати Україні

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