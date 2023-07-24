У жінки на обличчі сотні пухлин: вона розповіла про свою рідкісну хворобу та знущання (фото)

Жінка, у якої на тілі виросло понад дві сотні пухлин, розповіла про свою рідкісну хворобу та знущання.

Про це пише dailystar.co.uk.

Мерседес Крістесен страждає на нейрофіброматоз першого типу, генетичне захворювання, яке спричиняє ріст доброякісних пухлин уздовж нервів людини.

У жінки було лише чотири або п'ять пухлин, коли їй вперше поставили діагноз у віці 19 років, які, як стверджували лікарі, не були чимось серйозним.

Мерседес в молодості / Фото: Kennedy News and Media

Але саме після народження старшої дитини, коли їй було 29 років, вона побачила "вибух пухлин" по всьому тілу, зокрема на обличчі, через гормональні зміни.

52-річна Мерседес каже, що вона не знала, що це захворювання було генетичним, коли вона народжувала дітей, і вона була пронизана почуттям провини, коли у них обох був діагностований цей діагноз.

Мерседес Крістесен / Фото: Kennedy News and Media

За її оцінками, у неї близько 200 "шишок" на всьому тілі. Крістесен залишалася вдома, не виходячи на роботу, але коли у донькам також поставили діагноз, вона відмовилася ховатися, бажаючи вселити в них почуття впевненості.

Жінка стверджує, що її регулярно цькують незнайомці, які кажуть, що вона ніколи не мала народжувати дітей.

Американка відповіла хейтерам у відео, яке опублікувала на TikTok.

Мерседес із Бойсе, штат Айдахо, США, сказала: "Раніше у мене була чудова шкіра, крім прищів. Пухлини почали швидко з'являтися після пологів, що нормально, тому що будь-які гормональні зміни можуть спричинити пухлини. Я ховалася, як і більшість людей. Раніше я закривала обличчя волоссям, дивилася донизу і не виходила на вулицю, якщо це не працювало. Після того, як моїм дітям поставили діагноз, я зрозуміла, що не можу сховатися, бо мої доньки дізнаються, що те, що мають, ганебно. Я змінила свій світогляд, я не хотіла б, щоб вони соромилися того, який вони мають вигляд. Я почувалася жахливо через те, що заразила їх. Мені ніколи не говорили, що є шанс, що я це передам. Близько десятка людей питали мене, чому я маю дітей. Це боляче. Мене це дратує, це не їхня справа. Чи скажуть вони це людині, яка страждає на діабет або носію гена раку грудей, або людині з синдромом Дауна? Я була у продуктовому магазині з Еммою, і до мене підійшла жінка і сказала: "Якби я була схожа на тебе, я б наклала на себе руки". Мені довелося утримувати Емму, і я сказала: "Добре, що ти цього не робиш. Я не збираюся зустрічати негатив негативом".

Мерседес Крістесен до і після прояву симптомів / Фото: Kennedy News and Media

Мерседес одружена з 58-річним Родні вже 14 років і каже, що він змушує її почуватися красивою "навіть попри пухлини".

Мерседес з чоловіком / Фото: Kennedy News and Media

Вона безробітна через свій стан і була першою людиною у своїй сім'ї, у якої діагностували нейрофіброматоз. Доньці Луїзі поставили цей діагноз, коли їй було шість років, а Еммі – коли їй було три.

Мерседес сказала: "Я отримала свою першу пухлину у шість років через шрам від вітряної віспи, у мене не було жодних інших ознак, які насторожують. Коли мені було 19, у мене було чотири або п'ять шишок, тому дерматолог видалив одну, щоб з'ясувати, що це було. Вони сказали, що нічого серйозного. У мене не було їх на всьому обличчі доти, доки мені не виповнилося 29 років після народження моєї другої дитини. У кожної людини з таким діагнозом пухлини виникають з різною швидкістю і в різному віці, або навіть не з'являються видимі пухлини. Вони можуть ростати всередині органів. Це прогресивно, вони не проходять самі собою. Їх потрібно повністю відокремити від нервового закінчення, а нервове закінчення потрібно вбити електрикою".

Мерседес Крістесен / Фото: Kennedy News and Media

Нагадаємо, чоловік ошелешив своїм гіперреалістичним штучним оком та показав, що ховається під ним. Він поділився своєю історією.

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