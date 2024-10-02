У ЗМІ знову заговорили про бажання деяких країн НАТО відправити своїх військових до України

В Міноборони Естонії наголосили, що рішення про введення військ має ухвалюватися спільно країнами-членами НАТО.

Уряд Естонії розглядав можливість відправлення своїх військових "з небойовими завданнями" до України.

Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише Polskie Radio.

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Він уточнив, що урядовці обговорювали можливість відправлення своїх солдатів не на фронт, а на захід України. Остаточне рішення не було ухвалено, оскільки, як він пояснив, Естонія повинна гарантувати безпеку інструкторів НАТО.

"Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром у бригаду з технікою, це було б дуже великою ціллю для російських військ", – зазначив міністр.

Певкур підкреслив, що рішення про введення військ має ухвалюватися спільно країнами-членами НАТО.

"Треба враховувати всі деталі: заходи захисту сил, а також логістику. Тому зараз ми продовжуємо навчання в Польщі та Великій Британії. Подивимося, як розвиватиметься ця тема", – підсумував він.

Нагадаємо, у травні поточного року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція, член НАТО, відправить військових інструкторів до України.

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