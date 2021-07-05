У зоопарку Сан-Франциско спеціально створеною вакциною щепили тварин від коронавірусу

Свою першу дозу отримали тигри, леви, ведмеді гризлі, мавпи та свині.

Зоопарк Сан-Франциско вакцинував від коронавірусу своїх підопічних.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Спеціальний препарат для цього розробила та безкоштовно надала ветеринарна компанія «Зо-етіс». Свою першу дозу отримали тигри, леви, ведмеді гризлі, мавпи та свині.

А щоби вакцинація для них минула приємніше - тварин пригощали наїдками.

У звіринці кажуть, досі ніхто з підопічних не підчепив вірус. Але випадки зараження коронавірусом тварин фіксували у світі іще від початку пандемії. Найбільш вразливі - примати, бо їхні ДНК на більш як 90 відсотків збігаються із людськими.

Новини світу: тварин зоопарку у Сан-Франциско вакцинували від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання