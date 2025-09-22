У живого чоловіка ледь не вирізали органи для посмертного донорства: деталі історії

У США лікарі ледь не вилучили органи у живого пацієнта / © Pixabay

У США в живого чоловіка ледь не вирізали органи для посмертного донорства, коли він лежав на операційному столі.

Про це пише KFF (Kaiser Family Foundation).

Лежачи на операційному столі з оголеними грудьми, Ларрі Блек-молодший був за кілька хвилин до вилучення органів, коли до кімнати вбіг захеканий лікар.

«Заберіть його зі столу. Це мій пацієнт. Заберіть його зі столу», — згадував лікар Зоні Зогні, звертаючись до хірургічної бригади, поки команда очищала грудну клітку та живіт Блека.

Спочатку ніхто не впізнав лікаря в хірургічній масці. Він сказав хірургічній бригаді, що є нейрохірургом, призначеним для лікування Блека. Приголомшені його наказом, члени команди трансплантологів почали чинити опір, сказавши, що у них була згода родини на вилучення органів Блека.

«Мені байдуже, чи є у вас згода. Я не розмовляв з родиною і не згоден з цим. Заберіть його зі столу», — відповів лікар.

Блек, його 22-річний пацієнт, прибув до лікарні після того, як 24 березня 2019 року отримав поранення в голову. Через тиждень його доставили на операцію, щоб вилучити органи для донорства, хоча його серце билося, і смерть мозку не була оголошена.

Сьогодні Блек, якому зараз 28 років, є музикантом і батьком трьох дітей. Він досі потребує регулярної фізіотерапії через проблеми зі здоров’ям, що залишилися після вогнепальної травми. І Блек сказав, що його переслідують спогади з тих днів, коли він лежав у медикаментозній комі.

Він сказав, що намагався показати всім у своїй лікарняній палаті, що чує їх. Він згадував, як намагався стукати у край ліжка, кліпав очима, показуючи, що бореться за своє життя.

Блек сказав, що він то втрачав свідомість дорогою до лікарні, то одразу після того, як там опинився.

«Мені довелося бити рукою об край ліжка у відділенні інтенсивної терапії», — сказав Блек. «Вони сказали: „Це просто реакція, побічні ефекти ліків. Задайте йому кілька запитань“, — каже американець.

Його сестра Пейн сказала, що попросила брата двічі моргнути, якщо він пам’ятає свого першого домашнього улюбленця. Блек сказав, що пам’ятає, як двічі моргнув. Його сестри пам’ятають те саме.

Пейн поставила йому ще одне запитання. Цього разу вона хотіла знати, чи впізнає її брат їхню родину. Блек сказав, що він двічі кліпнув очима, коли побачив, що поруч стоять його мама та сестра.

Блек сказав, що тоді його сестра поставила йому «головне питання», на яке всі потребували його відповіді.

«Вона сказала щось на кшталт: „Якщо хочеш, щоб вони вимкнули штекер, якщо ти втомився і здаєшся, моргни один раз“, — згадував Блек. „Якщо в тобі ще є сила духу, моргни більше одного разу“.

Блек сказав, що почав кліпати очима та вдарив по ліжку, щоб повідомити родині, що він все ще з ними.

Натомість співробітники лікарні повідомили їм, що рухи були мимовільними.

У кімнаті очікування до родини підійшла жінка з брошурами і сказала, що в посвідченні Ларрі є позначка, що він може бути донором. Вона запитала, чи хоче родина почати процес донорства, якщо він помре.

«Я пам’ятаю, як мама сказала: „Не зараз. Занадто рано“, — каже сестра Блека. Але жінка координаторка наполягала на вилученні органів.

Коли рідні Блека підписали згоду, їм сказали підготуватися до «останнього шляху життя». Це ритуал, коли пацієнта урочисто проводжають у коридорі лікарні, перш ніж його органи заберуть для трансплантації.

«Ми йшли коридором, а всі навколо ніби віддавали йому шану, — розповіла сестра. — Ми думали, що це кінець».

Зоні Зогні почув про «геройську ходу» через гучномовець. Колеги сказали йому, що, ймовірно, проводжають його пацієнта Ларрі Блека.

«Ні, це не може бути мій пацієнт. Я цього не схвалював», — сказав Зогні.

Лікар був змушений влаштувати істерику, щоб його пацієнта зняли з операційного столу і зупинили процес вилучення органів.

«Найгірший сценарій для мене — це втрата роботи», — згадує лікар. «Найгірший сценарій для нього — він незаконно втратить життя».

Після втручання Зоні, Блека доставили назад до відділення інтенсивної терапії. За словами Зоні, Блек прокинувся через два дні та почав говорити. За словами нейрохірурга, протягом тижня він уже стояв на ногах.

«Мені довелося навчитися ходити, писати, читати», — сказав Блек. «Мені довелося заново вивчити своє ім’я, свою сторінку в соцмережах, дату народження, все». Після пережитого хлопець сказав, що більше не хоче бути в реєстрі донорів органів.

