У живої жінки в лікарні хотіли вилучити органи: як це закінчилося

У США в живої жінки хотіли вилучити органи / © pixabay.com

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У США виник скандал через службу, яка займається донорством. Її звинуватили у тому, що нібито їхні працівники вимагали вилучити із ще живої жінки її внутрішні органи.

Про це пише mirror.co.uk.

Данелла Гальєгос була бездомною, коли у 2022 році вона потрапила до пресвітеріанської лікарні в Альбукерке, штат Нью-Мексико, з невідомою медичною проблемою, яка призвела до коми. Її родина була в розпачі, коли їм сказали, що вона ніколи не одужає, і вони вирішили пожертвувати її органи, щоб врятувати життя іншої людини, яка цього потребує.

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Підготовка проводилася спільно з організацією New Mexico Donor Services, яка, за її власними даними, обслуговує два мільйони жителів штату, «з’єднуючи донорів органів і тканин з пацієнтами, які їх потребують».

Напередодні операції родичі жінки побачили на її очах сльози, що свідчило про те, що Данелла все ще може вийти з коми. Вони повідомили про це координаторам донорства, які відмахнулися, сказавши, що це просто рефлекс.

У день донорства її сестра побачила, як Данелла ворушилася, тримаючи її за руку, що переконало її в тому, що сестра все ще була притомною.

Потім, перед операцією, медики побачили, як Данелла за їхньою командою моргнула, перебуваючи в глибокій комі, що їх приголомшило. У статті New York Times детально описано, як наполегливий координатор з трансплантації органів сказав лікарям, що їй слід ввести морфін, щоб вони могли продовжити процедуру. Проте медики вирішили припинити операцію і це врятувало жінці життя.

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Згодом Данелла повністю одужала. Вона зазначила, що перебуваючи у комі, їй було дуже страшно і вона тільки зараз усвідомила, що була за мить до смерті.

Служба донорства спростувала заяви працівників лікарні про те, що на них чинився тиск, щоб вони продовжували процедуру, незважаючи на їхні сумніви.

Служба заявляє, що не втручається в медичні рішення, додаючи, що саме лікарні несуть відповідальність за догляд за пацієнтами.

Пресвітеріанська лікарня спростувала їхні заяви, заявивши, що служба насправді несла повну відповідальність за всі аспекти процесу і що вона розпочала розслідування обставин справи Данелли.

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Одна досвідчена медсестра відділення інтенсивної терапії в пресвітеріанській лікарні сказала: «Їм важливо лише отримати органи. Вони такі агресивні. Це огидно».

Нагадаємо, помер найвідоміший у світі донор, чия кров врятувала життя понад 2 мільйони немовлят.