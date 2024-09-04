Убили двох українок, щоб викрасти немовля: у Німеччині завершили розслідування гучної справи

Німецька прокуратура не розкриває громадянство звинувачених у вбивстві, однак раніше у місцевих ЗМІ стверджували, що підозрювані – росіянка і німець.

Німецька прокуратура висунула звинувачення у вбивстві двох українок подружжю із міста Зандгаузен у землі Баден-Вюртемберг. 44-річна жінка і 43-річний чоловік скоїли злочин заради викрадення немовляти.

Про це повідомляє німецьке видання Stern.

У повідомленні не вказується громадянство звинувачених у вбивстві, однак раніше у місцевих ЗМІ стверджували, що підозрювані – росіянка і німець.

Мотивами злочину називають нереалізоване бажання пари мати дітей. Ще навесні 2023 року вони вирішили викрасти новонароджену дитину і видавати її за власну.

У січні 2024 року жінка через Telegram-канал для допомоги українцям з тимчасовим захистом у Німеччині сконтактувала з 27-річною українкою, яка на той час готувалась до пологів. Коли в лютому дитина народилася, змовники вирішили вбити матір і бабусю.

Свій намір вони втілили 6 березня. Запросивши українок в ресторан, вони підсипали обом заспокійливі ліки, а коли старша жінка відчула себе недобре, зголосилися відвезти її у лікарню.

Подружжя спочатку привезло додому 27-річну жінку з немовлям, а тоді відвезли її матір до рибальського озера поблизу Бад-Шенборна. Там чоловік кілька разів вдарив українку по голові та вкинув у воду.

Згодом пара забрала мати та її дитину під приводом того, що у матері стався серцевий напад. За даними прокуратури, вони поїхали в Гоккенхайм, поблизу дамби на Рейні. Там же чоловік і вбив молоду жінку. Подружжя підпалило труп і разом з немовлям поїхало додому.

Обох звинувачують у скоєному спільно вбивстві у двох випадках і у викраденні неповнолітньої дитини.

Семимісячна дівчинка кілька місяців жила у прийомній сім’ї. На початку літа опіку над дівчиною взяла тітка, 21-річна сестра вбитої. Наприкінці червня вона повернулася в Україну з немовлям.

Нагадаємо, у березні в Німеччині поблизу міста Гоккенгайм просто на березі річки Рейн було знайдено тіло вбитої 27-річної української біженки Маргарити Разаз. Її новонароджену доньку викрали, а маму оголосили зниклою безвісти.

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