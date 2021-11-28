Убив дружину заради 250 тисяч: у Техасі чоловік вистрілив у голові жінці та спробував обдурити поліцію

Убив дружину заради 250 тисяч: у Техасі чоловік вистрілив у голові жінці та спробував обдурити поліцію

За декілька днів до події подружжя підписало поліс про страхування життя на 250 тисяч доларів.

У Техасі затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві дружини. Жінку знайшли мертвою після того, як подружня пара оформила страховий поліс на 250 тисяч доларів.

Про це пише видання Yahoo News.

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41-річний Крістофер Коллінз сам повідомив у поліцію про те, що злочинці в їхньому будинку вбили його дружину. Чоловік викликав додому поліцію після того, як його дружина нібито надіслала йому повідомлення, в якому заявила, що за їхнім будинком стежать невідомі. Сам Крістофер у цей час перебував у спортзалі.

Однак під час розгляду справи правоохоронці встановили, що до вбивства може бути причетний саме чоловік 46-річної жінки. За два дні до того, що сталося, вони разом оформили та підписали поліс про страхування життя на 250 тисяч доларів.

“Жодних слідів проникнення в будинок не було. Офіцери помітили, що чорний хід був відкритий, до того ж на задньому дворі було чотири собаки. Офіцери, які обшукували будинок, виявили на столі всередині аркуш паперу. Це був папір для страхування життя на суму 250 тисяч доларів”, — повідомив прокурор, який займається розслідуванням справи.

Судово-медична експертиза встановила, що жінка загинула від кульового поранення голови. 22-міліметровий патрон від зброї правоохоронці знайшли у кишені Крістофера.

За фактом того, що сталося, підозрюваний мав з'явитися в суді. Однак на засідання він не прийшов, пославшись на “психічне здоров'я”. Згодом його затримали і відправили до ізолятора округу Харріс. Продовжуються розгляди справи.

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