"Убивці, ви розбомбили його": у Петербурзі затримали школярку за напис на інсталяції про Маріуполь

18 грудня на встановленій у Петербурзі інсталяції, яка, за задумом окупантів, має символізувати "дружні відносини" цього міста із захопленим Маріуполем, з’явився напис "Вбивці, ви його розбомбили, юди".

Про це інформує "Север.Реалии".

Фраза чорною фарбою була нанесена на серці з написом "Маріуполь" і з'явилася менше, ніж за тиждень, після її встановлення. Після цього кілька робітників зняли обшивку інсталяції. Передбачається, що її замінять на нову і повернуть на місце.

На Дворцовой площади частично разобрали инсталляцию «Двойные сердца», посвященную «дружбе» Мариуполя и Петербурга.



На ней неизвестные написали «Вы разбомбили его», «Убийцы», «Иуды».



По подозрению в порче объекта задержали 17-летнюю школьницу и отпустили под обязательство о явке pic.twitter.com/VelY8VN5HV — Андрей Пивоваров (@brewerov) December 19, 2022

Поліція запідозрила у вчинку 17-річну одинадцятикласницю.

На дівчину відкрили адміністративну справу про нібито "дискредитацію збройних сил РФ" і відпустили під зобов’язання про явку.

Інформації про те, чи є дівчина жителькою Маріуполя, або інших окупованих територій, чи це – місцева жителька, не вказано.

Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, що інсталяція "Петербург-Маріуполь" з'явилася на Палацевій площі Петербурга 12 грудня. За словами окупантів, вона має символізувати "побратимство міст".

Нагадаємо, що в Росії знову судитимуть дівчину за напис "Нет в***е", яка раніше довела у суді, що протестувала проти вобли, а не проти війни.

Раніше повідомлялося, що в РФ опозиціонера Іллю Яшина засудили до 8,5 року позбавлення волі за нібито поширення так званих "фейків" про російську армію.

Зазначимо, що дедалі частіше на росіян, які публічно виступають проти війни з Україною, відкривають справу за так звану "дискредитацію ЗС РФ". Зокрема, по цій статті російський суд оштрафував репера Oxxxymiron на 45 тис. рублів. Лідера рок-гурту "ДДТ" Юрія Шевчука оштрафували на 50 тис. за те, що він сказав, що "батьківщина, це не п'ята точка президента (Путіна. – Ред.), яку треба цілувати весь час".

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