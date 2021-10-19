Убивця зарізав свою дружину, вивіз її труп в багажнику, а потім вдавав схвильованого чоловіка

Тіло убитої жінки він викинув просто на тротуарі у тупиковій вуличці міста.

Окружний суд в Лестері (Велика Британія) визнав винним 28-річного британця Кашиша Аґгарваля у вбивстві його на рік старшої дружини і призначив йому довічне позбавлення волі.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомляє видання Mirror.

На початку березня цього року мешканець Лестера Кашиш Аґгарваль повідомив про зникнення своєї дружини у поліцію. На початку розслідування він вдавав із себе стурбованого чоловіка, телефонував до друзів та рідних, розпитуючи, чи ніхто її не бачив.

Поліцейським він розповідав, що того вечора приїхав додому з роботи і одразу пішов приймати душ. Коли ж вийшов з ванни, то зрозумів, що його дружини ніде в помешканні немає, тому про її зникнення повідомив не одразу.

Труп жінки виявили тієї ж ночі після дзвінка випадкового перехожого. У потерпілої були численні ножові поранення на шиї, плечах, грудях та на руці.

Під час обшуку в будинку подружжя було виявлено сліди крові в їдальні та у гаражі. Камери відеоспостереження зафіксували, як господар під’їжджав того вечора до входу в будинок заднім ходом так, щоб багажник був біля вхідних дверей.

Ще один запис із вуличних камер зафіксував автомобіль господаря будинку поблизу місця, де було знайдено труп жінки. При ретельному огляді в багажнику автомобіля теж було виявлено сліди крові.

19 жовтня Аґгарвалу було винесено вирок - довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше британцю Вейну Казінсу, який працював у поліції і був одруженим на українці, винесли вирок за звинуваченням у жорстокому вбивстві. Коп-убивця проведе у в’язниці все життя і не матиме права на помилування.

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