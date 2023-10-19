Убивства, зґвалтування, тортури: воєнні злочини є частиною російської стратегії - WP

Нести відповідальність за скоєння злочинів проти мирних українців мають не лише виконавці.

Крайня жорстокість і воєнні злочини росіян є частиною російського способу ведення війни. Коли Володимир Путін постане перед Міжнародним кримінальним судом, поряд із ним мають сидіти багато його поплічників.

Про це пишуть генерал армії США у відставці та колишній очільник ЦРУ Девід Петреус у колонці видання Washington Post.

"Росія свідомо обрала війну проти Україні, яка нагадує найгірші аспекти Другої світової – конфлікту, що призвів до розробки Женевських конвенцій 1949 року. Масові зґвалтування, катування та обстріли житлових районів є надто частими і свідчать, що російське вище командування закриває очі на зловживання. Російський офіцерський корпус, схоже, розглядає терор і смерть цивільного населення як невід'ємну частину плану своєї кампанії", - йдеться у матеріалі.

Жорстокість, безсумнівно, на думку експертів, відображає розчарування від того, що російські наступальні дії не принесли їм швидкої перемоги.

"Виплеснути це розчарування і злість на беззбройних цивільних через тортури і зґвалтування – це відповідь, яка, на жаль, така ж трагічна, як і сама війна. Існує безліч прецедентів як великих жертв, так і жорстокого поводження з цивільним населенням. Схоже, що Путін бачить 1943-й, коли Червона армія почала витісняти країни Осі з СРСР – як історичний прецедент для свого вторгнення до України. Аналогія сміховинна: росіяни воюють з народом України, а не з іноземними загарбниками", - заключили автори.

Скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни

Організація Об'єднаних Націй підтвердила загибель 9 701 цивільного в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

За заявою УВКПЛ, ООН вважає, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб значно вища. Через інтенсивні бої на окремих територіях України та в окупації отримання інформації відбувається із затримкою, а також багато повідомлень про втрати серед цивільних осіб потребують підтвердження.

Найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб в ООН називають березень 2022 року. Йдеться про щонайменше 4 154 загиблих.

Тим часом у Гаазі 18 вересня розпочалися слухання в позові України проти Росії щодо конвенції про геноцид.

Росія відкидає звинувачення з боку української влади та міжнародних слідчих у злочинах проти людяності.

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