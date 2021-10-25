Убивство Галини Гатчинс в Голлівуді: у справі з'явилися нові подробиці

Того трагічного дня Алек Болдвін готувався до майбутньої сцени.

У справі про загибель українки в Голлівуді з'явилися нові подробиці трагедії. На асистента режисера стрічки "Іржа", виявляється, й раніше скаржилися через недотримання техніки безпеки. За словами самовидців, які вже дали свідчення під присягою, трагедія сталася на репетиції. Атмосфера вже тоді була вкрай напруженою, бо за кілька годин до того знімальний майданчик покинули кілька членів команди через неналежні умови праці.

Про те, хто насправді винен у загибелі українки-операторки Галини Гатчинс - 25 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Того трагічного дня Алек Болдвін готувався до майбутньої сцени. І для репетиції пістолет йому передав асистент режисера зі словами "холодна зброя", що означало бойових патронів в обіймі немає. Саме так було, кажуть свідки, за мить до трагедії. Раптово пролунав постріл. Поранений у плече режисер розповів поліції, загибла операторка Галина Гатчинс поскаржилася на біль у животі, почала задкувати й вже не відчувала ніг. Трагедія, переконаний друг українки та головний електрик зйомок Серж Светной, сталася передусім через недбалість.

"Виною всьому недбалість та непрофесіоналізм. Недбальство в тім, що людина, яка була зобов’язана перевірити зброю, цього не зробила; людина, яка мала сказати, що на майданчику заряджена зброя, цього не зробила; людина, яка мала перевірити цю зброю перш ніж принести її на майданчик, і цього не зробила. І в результаті - смерть!", - зазначає він.

"Іржа" за мірками Голлівуду – фільм малобюджетний. А тому економили на всьому. Через неналежні умови праці за кілька годин до трагедії знімальний майданчик на знак протесту залишили шестеро членів команди. Зокрема, й через три випадкових постріли, які раніше сталися під час зйомок.

Колишня колега Дейва Голлса, який дав Болдвіну зброю, розповіла - 2019-го під час зйомок серіалу "Назустріч темряві" подавала на нього офіційну скаргу, бо асистент нехтував правилами безпеки.

Новини світу: оприлюднили нові подробиці трагедії в Голівуді

"Вогнепальна зброя - дуже серйозна річ. Дуже багато людей довкола мають її, утім, усі знають, що безпека - це номер один. І знаєте, навіть сліпі патрони можуть бути небезпечними", - говорить вона.

Дейв Голлс разом з експерткою Анною Ґутьєррес-Рід, яка готувала зброю до зйомок, нині перебувають у центрі уваги слідчих. Та більшість членів знімальної команди все ж переконані, трагедія сталася передовсім через економію на фахівцях. За зброю відповідали молоді люди з малим досвідом такої роботи.

Через цю трагедію в штатах побільшало закликів про заборону вогнепальної зброї на знімальних майданчиках. Сенатор Каліфорнії пообіцяв, особисто просуватиме відповідний законопроєкт. Тим часом, у Каліфорнії прощаються з українкою Галиною Гатчинс. Сотні людей із квітами та свічками підходять до будівлі кіностудії. Чоловік операторки зізнається, розчулений тими теплими словами, які лунають на адресу дружини, але просить не турбувати родину, допоки та не оговтається. Без мами залишився дев'ятирічний син.

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