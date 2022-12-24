Убивство курдів у Парижі обернулося масовими заворушеннями та сутичками з поліцією: відео

Затриманий французькою поліцією за підозрою у масовому вбивстві чоловік раніше був ув’язнений за напад на мігрантів.

Убивство озброєним чоловіком чотирьох людей у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе в центрі Парижа сколихнуло курдську громаду у французькій столиці та викликало сутички між розлюченими курдами та поліцією.

Про це повідомляє Reuters.

Як розповів агентству юрист Курдського культурного центру, троє загиблих курдів померли на місці нападу. Ще троє отримали поранення, один із них - несумісні з життям.

Очевидець розповів Reuters, що спочатку почув постріли, а потім крики зсередини перукарні навпроти культурного центру. Він додав, що перехожі вгамували стрілка, коли він перезаряджався.

A Paris les coiffeurs kurdes désarment le tueur. #attentat



Src : Tobias Huch pic.twitter.com/TbaRIyFaWx — Gilbert Collard (@GilbertCollard) December 23, 2022

“Це може бути шокуючим для когось, хто ніколи в житті не хвилювався. Але ми виросли під загрозою зброї та бомб, таким є життя для нас, курдів”, — зазначив він.

Стрілянина була "жахливою драмою", заявила журналістам мер паризького району Александра Кордебард. Вона також підтвердила, що один із поранених отримав поранення несумісні з життям.

Лідери курдів закликали до кращого захисту своєї спільноти, нагадавши про резонансні вбивства трьох курдських жінок десять років тому.

Paris Ahmet Kaya Kürt Kültür merkezinde on binler toplandı pic.twitter.com/SC9qcUUQz8 — Erem Kansoy (@eremkansoy) December 23, 2022

“Курди, де б вони не жили, повинні мати можливість жити в мирі та безпеці. Зараз, як ніколи, Париж поруч з ними в ці темні часи", – заявила мер Парижа Анн Ідальго у Twitter.

Попри такі заяви через кілька годин після масового вбивства у цьому районі французької столиці спалахнули сутички, під час яких члени курдської громади вигукували гасла проти турецького уряду. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати розбурханий натовп.

⚡️Riots in Paris continue pic.twitter.com/G0oZ1v7FWE — War Monitor (@WarMonitors) December 23, 2022

У відповідь протестувальники підпалили кілька сміттєвих баків, жбурляли в поліцію каміння, перевертали столики у вуличних кафе.

Згодом стало відомо, що поліція встановила особу підозрюваного - 69-річного жителя Парижа, який раніше був ув'язнений за напад на мігрантів, що жили в наметах, і звільнений на початку цього місяця. Слідчі розглядають можливий расистський мотив стрілянини.

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Міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін заявив, що підозрюваний явно мав своєю ціллю іноземців, діяв самостійно і не був пов'язаний з будь-якими крайніми правими чи іншими радикальними рухами.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про вбивство, ненавмисне вбивство та насильство при обтяжуючих обставинах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що озброєний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижа неподалік від вокзалу Gare de l'Est біля курдського культурного центру та перукарні.

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